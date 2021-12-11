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Биатлон

Назван состав сборной России на эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Гонка пройдет в воскресенье
Василий Томшин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Василий Томшин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Биатлонисты Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов вошли в состав российской команды на эстафетную гонку на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

На прошлом этапе в шведском Эстерсунде российская команда, в составе которой бежали Карим Халили, Серохвостов, Логинов и Латыпов, заняла второе место.

Российские биатлонисты не могут победить в мужской эстафете на этапах Кубка мира с 13 января 2019 года. Тогда российская команда, которую представляли Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, победила на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Мужская эстафета состоится 12 декабря.

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