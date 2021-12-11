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Мировой футбол

Самюэль Это'О избран президентом Камерунской федерации футбола

Это'О в составе сборной страны становился победителем Олимпийских игр, а также дважды побеждал в Кубке африканских наций
Президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'О EPA/TONI GARRIGA
Описание
Президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'О
© EPA/TONI GARRIGA

ТАСС, 11 декабря. Бывший нападающий футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Анжи" Самюэль Это'О избран президентом Камерунской федерации футбола. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Это'О 40 лет, он завершил карьеру в 2019 году, последним клубом камерунца был катарский "Катар СК". В составе махачкалинского "Анжи" игрок провел 73 матча в разных турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач. Также камерунец выступал за испанские клубы "Реал", "Мальорка", "Барселона", "Леганес" и "Эспаньол", итальянские "Интер" и "Сампдорию", английские "Челси" и "Эвертон", турецкие "Антальяспор" и "Коньяспор". Он трижды становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, дважды - обладателем Кубков Испании и Италии, Суперкубка Испании, по одному разу выигрывал чемпионат Италии, Суперкубок Италии, клубный чемпионат мира.

В составе сборной Камеруна он провел 118 матчей, в которых забил 56 мячей, что является лучшим показателем в истории национальной команды. Вместе со сборной Это'О стал чемпионом Олимпийских игр (2000), двукратным победителем Кубка африканских наций (2000, 2002). Он четыре раза признавался игроком года в Африке.

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