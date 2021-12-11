Крянин: лыжник Устюгов доказал, что должен быть в составе команды России на Олимпиаде

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лыжник Сергей Устюгов, занявший второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, в очередной раз доказал, что заслуживает выступить на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

Российский лыжник Устюгов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Устюгов занял второе место в финале спринта на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

"Сегодня Устюгов в очередной раз показал, что может не только бороться с Клебо, но и побеждать его, при этом Сергей пока находится не в самой лучшей форме. Неделю назад он успешно прошел проверку эстафетой, поэтому Устюгов должен быть в составе сборной страны на Олимпийских играх. Сергей может в Пекине отлично справиться с ролью финишера как в спринтерской, так и в дистанционной эстафете", - сказал Крянин.

"Результат неплохой, Сергей входит в сезон. Это не пик формы, но он уже начинает оказывать сопротивление лучшему спринтеру и финишеру последних двух лет. Думаю, обыграть [Йоханнеса] Клебо - задача на сезон, и Устюгов пытается ее реализовать", - добавил специалист.

Этап Кубка мира в Давосе завершится 12 декабря.