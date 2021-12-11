Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории на чемпионате мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 11 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Черногории со счетом 31:25 во втором матче основного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

В предварительном раунде российские гандболистки выиграли все три встречи и вышли в основной раунд с четырьмя очками из четырех возможных. В первом матче основного раунда россиянки сыграли вничью со словенками.

Сборная России лидирует в группе 1 с 7 очками после 4 игр. Второе место занимает команда Франции (6 очков, 3 игры), третье - сербки (4, 3), далее идут словенки (3, 3), черногорки (0, 4) и польки (0, 3). В четвертьфинал выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы. Основной этап продлится до 13 декабря, плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

В следующем матче сборная России 13 декабря сыграет с командой Франции. Черногорки в тот же день встретятся с польскими гандболистками.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше. На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.