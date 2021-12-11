Футболист ЦСКА Бохинен усугубил травму голеностопа в матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Эмиль Бохинен усугубил травму голеностопа в матче против тульского "Арсенала". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

В субботу ЦСКА на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Бохинен был заменен на 23-й минуте, вместо него на поле вышел Константин Кучаев.

"Довольно тяжелая игра, хотя вообще легких матчей не бывает, - сказал Березуцкий. - Если говорить по содержанию и результату, доволен командой. Очень холодно, мяч другой, поле тяжелое".

"Вроде бы других травмированных нет. У Бохинена и перед игрой тоже болел голеностоп. Он усугубил травму, естественно, его поменяли", - добавил Березуцкий.

Главный тренер ЦСКА поставил оценку "хорошо" команде за часть сезона до зимней паузы. "Про место я не стал бы говорить, только в конце сезона, всем еще предстоят игры, - отметил Березуцкий. - Если оценивать эту часть календарного сезона, то я думаю, что четверочку можно команде поставить. Естественно, есть недовольство, что-то не получалось, есть куда расти, куда улучшать".

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.