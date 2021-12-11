Фигурист Мозалев стал вторым на турнире в Хорватии

ТАСС, 11 декабря. Российский фигурист Андрей Мозалев занял второе место на турнире серии "Челленджер" в хорватском Загребе.

Спортсмен по сумме короткой и произвольной программ набрал 252,15 балла (80,71+171,44). Выиграл соревнования канадец Киган Мессинг (255,07; 90,26+164,81). На третьей позиции расположился американец Джимми Ма (250,97; 80,84+170,13).

Ранее в субботу бронзу в танцах на льду завоевали россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. В пятницу в соревнованиях спортивных пар третье место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Мозалеву 18 лет, он является чемпионом мира среди юниоров и серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года.