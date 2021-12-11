Футбольный клуб "Лейпциг" одержал победу в первом матче под руководством Тедеско

ТАСС, 11 декабря. "Лейпциг" со счетом 4:1 победил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Лейпциге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Йошко Гвардиол (21-я минута), Андре Сильва (33) и Кристофер Нкунку (90+1), Беньямин Хенрикс (90+4). У "Боруссии" отличился Рами Бенсебаини (88).

"Лейпциг" провел первую встречу под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, который возглавлял московский "Спартак" с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. До этого он тренировал германские "Эрцгебирге" и "Шальке".

Подопечные Тедеско прервали серию из трех поражений и располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы первенства страны, набрав 21 очко в 15 матчах. "Боруссия" потерпела третье поражение кряду и занимает 13-е место в таблице, набрав 18 очков.

В следующем матче "Лейпциг" на выезде сыграет с "Аугсбургом" 15 декабря. "Боруссия" в этот же день примет "Айнтрахт".