Бронзовый призер чемпионата мира штангистка Тё заявила, что намерена попасть на Олимпиаду

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /ТАСС/. Россиянка Ольга Тё, выигравшая бронзовую медаль чемпионата мира в Ташкенте, после турнира намерена взять небольшой отдых, после чего начнет целенаправленно готовиться к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Тё, выступающая в весовой категории до 59 кг, показала результат 218 кг (100 кг в рывке и 118 - в толчке). Победу одержала представительница Тайваня Ко Син Чжунь (230 кг; 100 + 130), второй стала Енни Альварес из Колумбии (226 кг; 99+127). Россиянка также является победительницей чемпионата Европы 2021 года в Москве.

"Несмотря на то, что последний подход мне не удался, я в целом своим результатом довольна, - призналась Тё. - Тем более, что по сумме это был максимум в моей карьере. Не скажу, что какую-то из этих медалей (чемпионата мира и чемпионата Европы - прим. ТАСС) можно выделить, каждая дорога по-своему. Хотя награда чемпионата мира по рангу, конечно, выше".

"Бронзу этого турнира я посвящаю моим родным, потому что они как никто другой знают, сколько мне пришлось пройти ради этого успеха. Теперь хочется немного передохнуть, а потом буду дальше тренироваться. Смотрела по телевизору Олимпиаду в Токио и понимала, что там могла бороться. Но теперь настраиваться буду на Париж-2024, тренироваться и прибавлять в результатах", - добавила собеседница ТАСС.

Турнир в Ташкенте завершится 17 декабря. В рамках чемпионата мира разыгрывается 20 комплектов наград (в 10 весовых категориях у мужчин и женщин). Первоначально турнир должен был пройти в Перу, однако из-за пандемии коронавируса в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в столицу Узбекистана. На чемпионате мира в Ташкенте российские спортсмены выступают под флагом Федерации тяжелой атлетики России (Russian Weightlifting Federation).