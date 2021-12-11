Поединок российского боксера Курбанова в Екатеринбурге отменен из-за проблем со здоровьем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Бой Магомеда Курбанова против бразильца Патрика Тейшейры отменен в день проведения поединка из-за проблем со здоровьем у российского боксера. Об этом ТАСС заявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

Курбанов в субботу должен был провести бой против Тейшейры за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

"Здоровье важнее. Он сидит сейчас в раздевалке, подавлен. Для него это большой шанс и большой бой, он это понимает. Утром ему стало хуже - сейчас 39 градусов, с такой температурой нельзя боксировать. Сейчас будем стараться перенести бой на февраль, будем вести переговоры с командой Тейшейры", - сказал Титов.

Ранее из-за коронавируса у представителя Франции Арсена Гуламиряна был отменен поединок за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против россиянина Алексея Егорова, который должен был пройти в пятницу в Екатеринбурге.

В послужном списке 26-летнего Курбанова 22 победы (13 нокаутом), ни одного поражения. Он занимает второе место в рейтинге WBO. В активе 31-летнего Тейшейры 31 победа (22 нокаутом), 2 поражения. В феврале этого года он боксировал против аргентинца Брайана Кастаньо за титул чемпиона мира WBO, проиграв решением судей.