Травма не помешает Илларионовой сыграть с французскими гандболистками на чемпионате мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 11 декабря. /ТАСС/. Единственная линейная в составе российской сборной по гандболу Анастасия Илларионова будет готова сыграть в заключительном матче основного раунда женского чемпионата мира, соперником по которому будет команда Франции. Об этом журналистам сообщила главный тренер сборной России Людмила Бодниева.

В субботу российские гандболистки обыграли команду Черногории со счетом 31:25 во втором матче основного раунда чемпионата мира в Испании. Илларионова во время разминки получила небольшую травму, ее на позиции линейной заменила Карина Сабирова.

"Настя во время разминки получила небольшое повреждение. Она рвалась в бой, но мы приняли решение ее по возможности поберечь, - сказала Бодниева. - В матче с Францией она будет готова сыграть".

Француженки являются действующими олимпийскими чемпионками, в Токио в финале они обыграли российскую команду, состав которой за последние четыре месяца серьезно обновился. На посту главного тренера Бодниева в сентябре сменила Алексея Алексеева.

"Франция сохранила свой олимпийский состав, и мы ожидаем тяжелой игры. Мы настраиваемся на максимальную борьбу, для нас играть с действующими олимпийскими чемпионками - большой вызов, дополнительная мотивация девчонкам не нужна", - сказала главный тренер.

Российские гандболистки сыграют с француженками 13 декабря.