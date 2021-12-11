Мать Резцовой надеется, что ее дочь в дальнейшем будет бегать последний этап в эстафетах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка, мать биатлонистки Кристины Резцовой Анфиса Резцова рассчитывает, что ее дочь в дальнейшем будет достойно бегать в заключительных этапах в эстафетах. Об этом Резцова-старшая рассказала ТАСС.

В субботу российские биатлонистки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова заняли второе место в эстафетной гонке 4x6 км на третьем этапе Кубка мира.

"Сейчас они (тренерский штаб - прим. ТАСС) должны обкатывать всех спортсменов. Кристина молодец, справилась и с первым этапом, и сегодня показала, что может работать и на четвертом этапе. Конечно, мне бы хотелось, чтобы за ней закрепился четвертый этап, потому что мама бегала всегда последний этап и ни одной эстафеты не подвела. Хочется, чтобы Кристина повторила то же самое, чувствовала себя уверенно и бегала заключительный этап достойно", - сказала Резцова-старшая.

"Когда Кристина добивала из семи (использовала два дополнительных патрона - прим. ТАСС), немного сердце дрогнуло. Даже если бы она стреляла из пяти, сложно бы было бороться за золото, потому что отрыв [от команды Швеции] был большой. Это, наверное, только я в свое время могла. Но она молодец, уверенно их добила", - добавила собеседница агентства.

Этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене завершится в воскресенье гонкой преследования у женщин и мужской эстафетой.