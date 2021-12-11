Сбежавших с чемпионата мира камерунских гандболисток разыскивает полиция

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 11 декабря. /ТАСС/. Четырех гандболисток сборной Камеруна, которые покинули расположение команды по ходу чемпионата мира в Испании и скрылись в неизвестном направлении, разыскивает полиция. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан покинули расположение сборной после предварительного этапа, на котором камерунская команда в одном из трех матчей разгромно уступила российским гандболисткам (18:40). На чемпионате мира камерунская команда продолжает борьбу за утешительный приз - Кубок президента, он достанется одной из команд, не сумевших преодолеть предварительный раунд.

"Оргкомитет чемпионата мира и сборная Камеруна обратились в полицию в связи с исчезновением гандболисток. Пока их найти не удалось, но, судя по тому, что в гостиничных номерах не осталось их вещей, можно предположить, что причиной их исчезновения стало желание не возвращаться в Камерун и остаться в Испании", - сообщили в оргкомитете.

В последний раз сбежавших гандболисток видели в среду, когда они садились в такси.