Сабирова: российские гандболистки выходили на матч с черногорками с огненными глазами

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 11 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки сумели успешно начать матч чемпионата мира с черногорками благодаря великолепному настрою, на игру они вышли с огненными глазами. Об этом журналистам после игры заявила Карина Сабирова, которая перед встречей экстренно заменила на позиции линейного получившую травму Анастасию Илларионову.

В субботу российские гандболистки обыграли команду Черногории со счетом 31:25 во втором матче основного раунда чемпионата мира в Испании.

"Для меня это не стало спонтанным решением, потому что я должна была выходить в стартовом составе на позицию разыгрывающего, но случилось так, как случилось, - сказала Сабирова. - Я перестроилась и понимала, что мне нужно принести максимальную пользу команде".

В начале игры россиянки сумели оторваться от соперниц в счете - 8:1, большинство голов в том отрезке матча на счету Сабировой. "Все девочки были заряжены, с первых секунд они вышли с огненными газами и максимальным настроем. Поэтому все получилось", - сказала гандболистка.

"Спасибо девочкам за то, что давали голевые передачи, которые я старалась реализовывать", - добавила Сабирова.

В предварительном раунде российские гандболистки выиграли все три встречи и вышли в основной раунд с четырьмя очками из четырех возможных. В первом матче основного раунда россиянки сыграли вничью со словенками. В заключительной встрече соперницами будут француженки, которые обыграли российскую команду в финале Олимпиады в Токио. Встреча пройдет 13 декабря.