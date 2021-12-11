Команда Белгородской области победила в фестивале "Игры ГТО"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Команда Белгородской области во второй раз подряд победила в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Игры ГТО". Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Организатором мероприятия является Минспорт. В церемонии награждения приняли участие заместитель министра спорта Одес Байсултанов и врио замгубернатора Белгородской области Константин Курганский.

"Находясь здесь, я зарядился энергией, кажется, что даже помолодел и готов выполнить нормативы ГТО. Ребята, вы показали зрелищное выступление, и все команды достойные, но, как и в любом соревновании, должен быть победитель, и сегодня он определился. Спасибо вам за зрелищное мероприятие. Дальнейших успехов и побед, спорт - норма жизни!" - сказал Байсултанов в обращении к участникам.

В командной гонке было два забега для восьми команд-финалистов, соревнования прошли в пять этапов. Второе место заняла команда Челябинской области, третье - Самарской области. Все три региона получили медали, дипломы и сертификаты на комплекты лицензионного оборудования ГТО. Коллектив Белгородской области получил за победу приз в размере 5 млн рублей. По словам Байсултанова, эти деньги пойдут на развитие спортивной инфраструктуры региона.

В индивидуальном зачете у мужчин победу одержал представитель Владимирской области Александр Ильин, вторым стал Иван Кукарцев, третьим - Никита Салмин (оба - Москва). У женщин первое место заняла Анастасия Ганина (Москва), второе - Светлана Твердохлеб (Краснодарский край), третье - Кристина Тайлиева (Владимирская область). Знаки отличия ГТО получили начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова и участник Паралимпийских игр в Токио в составе сборной России стрелок Андрей Кожемякин.

"Игры ГТО" проводятся второй раз, в прошлом году победу также одержала команда Белгородской области. В 2021 году в соревнованиях, приуроченных к 90-летию создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, приняли участие более 300 спортсменов из 43 субъектов страны.