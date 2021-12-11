Олимпийскому чемпиону по плаванию Аньелю предъявили обвинения в сексуальном насилии

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный судья французского Мюлуза предъявил двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Яннику Аньелю обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает в субботу телеканал CNews.

По его данным, было принято решение . В то же время судья отклонил запрос прокуратуры о его помещении под стражу.

Аньель был задержан в четверг в рамках расследования по изнасилованию несовершеннолетней, начатого в связи с событиями, которые предположительно произошли в 2016 году, когда француз завершил спортивную карьеру. По информации газеты Parisien, в насильственных действиях пловца обвинила дочь его бывшего тренера Лионеля Ортера. По ее словам, на тот момент ей было 13 лет. В указанный период Аньель несколько месяцев жил в доме тренера в Мюлузе и тренировался вместе с предполагаемой жертвой.

Спортивная газета l’Equipe утверждает, что Аньель завершил карьеру в 2016 году после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на фоне конфликта с руководством спортивной ассоциации. Он обвинял их в невыплате средств по контракту за последний год в размере 60 тыс. евро. Суд первой инстанции удовлетворил иск пловца, однако ассоциация отказалась урегулировать задолженность и подала апелляцию.

Аньелю 29 лет, он выиграл две золотые и одну серебряную медаль на Олимпиаде 2012 года. Француз также является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира. С 2019 года сотрудничал с медиахолдингом "Франс телевизьон" в качестве эксперта и комментатора, однако после появления информации о начале расследования радио "Франсэнфо", которое входит в этот холдинг, объявило о приостановке сотрудничества с бывшим спортсменом.