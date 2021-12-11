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Футбол в Испании

"Валенсия" победила "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу. Черышев вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Валенсии" EPA-EFE/Juan Carlos Cardenas
Описание
Футболисты "Валенсии"
© EPA-EFE/Juan Carlos Cardenas

ТАСС, 11 декабря. Футболисты "Валенсии" обыграли "Эльче" со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голы забили Гонсалу Гедеш (23-я минута) и Кристиано Пиччини (86). У "Эльче" отличился Лукас Бойе (75).

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев начал матч на скамейке запасных, он вышел на замену на 82-й минуте встречи. Черышев провел за клуб семь игр в текущем сезоне чемпионата Испании, отметившись двумя голевыми передачами.

"Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 25 очков в 17 матчах. "Эльче" идет 16-м с 15 очками после 17 встреч.

В следующем туре "Валенсия" 20 декабря в гостях сыграет с "Леванте", а 16 декабря в гостях встретится с "Арентейро" в игре 1/32 финала Кубка Испании. "Эльче" в 18-м туре первенства страны 18 декабря на выезде сыграет с "Барселоной", а 15 декабря на чужом поле проведет матч против "Унионистаса".

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