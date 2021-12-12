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Летние паралимпийские виды спорта

Генассамблея Международного паралимпийского комитета одобрила проект нового устава

За изменения в устав МПК проголосовало 123 делегата из 128 зарегистрированных

ТАСС, 11 декабря. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) большинством голосов делегатов одобрила новые изменения в устав организации. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Утверждение изменений в устав состоялось на первой сессии 20-го заседания генассамблеи, проходившей в формате видеоконференции. За изменения в устав МПК проголосовало 123 делегата из 128 зарегистрированных. Работа по созданию нового свода правил комитета началась в апреле 2018 года. Сообщается, что главная концепция нового устава сосредоточена на том, чтобы активно содействовать интеграции в общество людей с ограниченными возможностями посредством спорта.

"Я хотел бы поблагодарить всех членов МПК за то, что они внесли свой вклад в процесс пересмотра управления в течение почти трех лет и одобрили его подавляющим большинством голосов, - сказал президент МПК Эндрю Парсонс. - Обновление структур управления и принятие нового устава позволит МПК оставаться ведущей мировой спортивной организацией и иметь все возможности для будущего".

Ключевые изменения

Отмечается, что новый устав создан на основе семи принципов, которые включают в себя такие понятия, как членство, вовлечение в процесс принятия решений (как делегатов, так и спортсменов), роль и процедуры президента комитета, создание и количество внутренних органов комитета, отвечающие за отдельные аспекты работы МПК, требования к персоналу, правила поведения персонала, полная прозрачность решений в комитете.

Были введены дополнительные обязательства для Национальных паралимпийских комитетов (НПК), данная мера направлена на защиту НПК от вмешательства в их деятельность местных правительств, помимо этого, члены НПК, по новому уставу, не могут выдвигать свои кандидатуры на выборные должности в исполком МПК, но при этом за ними сохранено право присутствовать и выступать на генассамблеях.

Также сообщается, что генассамблея утвердила и приняла четырех новых членов: НПК Коста-Рики, Эритреи, Эсватинии и Паралимпийский комитет Северной и Южной Америки.

Голосование по принятию изменений в устав пройдет на заседании генассамблеи в 2023 году, избираться в исполком в соответствии с новыми правилами кандидаты смогут на выборах в 2025 году. Выборы в исполком МПК по старым правилам состоятся 12 декабря на второй сессии Генассамблеи.

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