Конькобежка Фаткулина стала третьей на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 12 декабря. Россиянка Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 м. Соревнования проходят в канадском Калгари.

Первой стала японка Нао Кодайра, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 12,510 секунды. Отставание Фактулиной составило 0,64 секунды. Второй стала американка Бриттани Боу (отставание от победительницы - 0,03 секунды). Четвертой стала россиянка Ангелина Голикова (+0,71), Елизавета Голубева - шестой (+0,94), Дарья Качанова - седьмой (+1,07).

Ранее в субботу Голикова завоевала золото в забеге на дистанции 500 м.

Фаткулиной 31 год, на ее счету серебро Олимпиады 2014 года на дистанции 500 м. Также она является чемпионкой мира 2013 года (1 000 м) и трехкратной чемпионкой Европы (дважды - в командном спринте, один раз - на дистанции 500 м).

Этап Кубка мира в Канаде завершится 12 декабря.

Этап Кубка мира в Канаде завершится 12 декабря.