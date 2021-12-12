Бучневич забросил 90-ю шайбу в НХЛ и помог "Сент-Луису" победить "Монреаль"

ТАСС, 12 декабря. "Сент-Луис" дома обыграл "Монреаль" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российские нападающие Павел Бучневич (2-я минута) и Иван Барбашев (36), а также Дакота Джошуа (29) и Тори Круг (51). У проигравших отличился российский защитник Александр Романов (42). Для Бучневича заброшенная шайба стала 90-й в НХЛ.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, Бучневич - одной.

"Сент-Луис" занимает 2-е место в Центральном дивизионе, на счету команды 34 очка в 27 играх. "Монреаль" набрал 15 очков в 29 матчах и располагается на 8-м месте в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Сент-Луис" в ночь на 13 декабря примет "Анахайм", "Монреаль" на выезде сыграет с "Питтсбургом" в ночь на 15 декабря.

В других матчах дня "Тампа" в гостях уступила "Оттаве" со счетом 0:4. Хет-трик на счету американского нападающего Брэди Ткачука. В матче не принимал участие российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, из-за травмы игру пропускал его одноклубник нападающий Никита Кучеров. Российский защитники Михаил Сергачев ("Тампа"), Артем Зуб и Никита Зайцев (оба - "Оттава") не смогли отличиться. "Питтсбург" дома обыграл "Анахайм" (1:0).