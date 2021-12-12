Результативные передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

ТАСС, 12 декабря. "Вашингтон" победил "Баффало" в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ларс Эллер (4-я минута), Мартин Фехервари (46). У "Баффало" отметились Винни Хиностроза (14), Уилл Батчер (23). Российские нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по результативной передаче. Их одноклубник Дмитрий Орлов не сумел отличиться.

"Вашингтон" в 28 матчах набрал 40 очков и занимает 1-е место в Столичном дивизионе. На счету "Баффало" 20 очков в 27 играх, команда располагается на 6-й строчке турнирной таблицы Атлантического дивизиона. В следующем мачте "Вашингтон" в ночь на 16 декабря сыграет на выезде с "Чикаго", "Баффало" отправится в гости к "Виннипегу" в ночь на 15 декабря.