Боксер Ломаченко победил Комми во втором бою после расставания с титулами чемпиона мира

ТАСС, 12 декабря. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко выиграл во втором поединке после расставания с поясами чемпиона мира. В 12-раундовом бою в весовой категории до 61,23 кг, прошедшем в Нью-Йорке, он единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира Ричарда Комми из Ганы.

Ломаченко провел второй бой после того, как в октябре 2020 года проиграл американцу Теофиму Лопесу и расстался с титулами чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). После боя украинец перенес операцию на плече и не тренировался до января. В июне этого года Ломаченко победил японца Масаёси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Украинец в 2018 году после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание пояса в третьей весовой категории - 12.

Также в активе Ломаченко еще два рекорда. Он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Затем Ломаченко затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории - семь. Всего в послужном списке 33-летнего боксера теперь 16 побед (11 нокаутом) и два поражения.

В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирной серии бокса в личном зачете.

34-летний Комми потерпел четвертое поражение в карьере при 30 победах (27 нокаутом). В декабре 2019 года он проиграл Лопесу техническим нокаутом во втором раунде и расстался с титулом чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF), которым владел с февраля того же года.