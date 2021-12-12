"Явара-Нева" в десятый раз выиграла Лигу чемпионов по дзюдо

ТАСС, 12 декабря. Петербургский клуб "Явара-Нева" победил сербскую "Црвену Звезду" в финале Лиги чемпионов по дзюдо. Соревнования прошли в Париже.

Мурад Чопанов (весовая категория до 66 кг) победил Страхинью Бунчича, Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг) оказался сильнее серебряного призера Олимпийских игр Рустама Оруджова. Победу петербуржцам принес Аслан Лаппинагов (до 81 кг), одолевший Зебеду Рехвиашвили. В других боях, которые уже не решали, кому достанется трофей, Хусен Халмурзаев (до 90 кг) уступил Неманьи Майдову, а Инал Тасоев (свыше 90 кг) победил олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека.

"Я уже несколько лет состою в клубе "Явара-Нева", но в Лиге чемпионов участвую впервые, - приводит комментарий Тасоева пресс-служба Федерации дзюдо России. - Мы с Крпалеком хорошо знаем друг друга, и, несмотря на то, что наша схватка ничего не решала, я настраивался на победу. В целом мне очень нравятся командные соревнования - как клубные, так и в составе сборной - выступление в команде придает дополнительную мотивацию и вызывает совершенно особый адреналин".

Петербургский клуб выиграл главный клубный трофей в Европе в десятый раз, что является рекордом соревнований.