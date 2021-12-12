Две передачи Барабанова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

ТАСС, 12 декабря. "Сан-Хосе" обыграл "Даллас" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Томаш Гертл (9-я минута), Эрик Карлссон (37). У "Далласа" отличился Михаэль Раффль (49).

Российский нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов отдал две голевые передачи. Всего на его счету 15 очков (3 шайбы + 12 передач) в нынешнем сезоне. Нападающие "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились голевыми действиями.

"Сан-Хосе" в 28 играх набрал 31 очко и занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. "Даллас" идет шестым в Центральном дивизионе, после 25 матчей у команды 28 очков. В следующем матче "Сан-Хосе" дома сыграет с "Сиэтлом" 15 декабря, "Даллас" в этот же день на своей площадке встретится с "Сент-Луисом".

В других матчах игрового дня "Торонто" дома победил "Чикаго" со счетом 5:4, "Нью-Джерси" в гостях уступил "Нью-Йорк Айлендерс" (2:4), "Филадельфия" в гостевом матче была сильнее "Аризоны" (5:3), "Бостон" в гостях одержал победу над "Калгари" (4:2), Эдмонтон дома уступил "Каролине" (1:3), "Лос-Анджелес" обыграл "Миннесоту" на своем льду (2:1), "Сиэтл" дома уступил "Коламбусу" в овертайме со счетом 4:5.