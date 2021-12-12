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Летние олимпийские виды спорта

Врачи примут решение по операции травмированной штангистки Романовой в конце декабря

Спортсменка получила травму во время подготовки к декабрьскому чемпионату мира в Ташкенте
Анастасия Романова EPA/ANTONIO BAT
Описание
Анастасия Романова
© EPA/ANTONIO BAT

ТАШКЕНТ, 12 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике и обладательница бронзовой награды мирового первенства 2015 года Анастасия Романова, получившая осенью серьезную травму колена, в конце декабря должна пройти повторное медицинское обследование, по итогам которого будет вынесено решение о необходимости операции. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

30-летняя Романова получила травму во время подготовки к декабрьскому чемпионату мира в Ташкенте.

"Очень жаль, что на этом чемпионате мира не выступит Анастасия, которая получила серьезную травму колена, - сказал Аниканов. - В конце декабря она должна пройти повторное обследование, после которого будет принято решение о необходимости оперативного вмешательства. Но нельзя исключать, что все обойдется консервативным лечением".

"Если операции в итоге не будет, она может успеть подготовиться к чемпионату Европы. Сама спортсменка настроена как можно быстрее вернуться в строй", - добавил собеседник ТАСС.

Романова выигрывала золото чемпионатов Европы в 2017 и 2019 годах.

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