Сноубордистка Курочкина стала третьей на этапе Кубка мира в России

ТАСС, 12 декабря. Россиянка Анастасия Курочкина заняла третье место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе. Соревнования проходили в Челябинской области на курорте "Банное".

В малом финале россиянка победила представительницу Германии Рамону Хофмайстер. В полуфинале Курочкина уступила японке Цубаки Мики, которая в финале проиграла швейцарке Жюли Цогг. Россиянка Наталья Соболева в 1/8 финала проиграла австрийке Юлии Дуймовиц.

У мужчин весь пьедестал заняли австрийцы. Победу одержал Арвид Аунер, вторым стал Фабиан Обманн, тройку лидеров замкнул Андреас Проммеггер. Россиянин Дмитрий Логинов уступил в четвертьфинале Проммеггеру, а Виктор Уайлд в 1/8 финала - итальянцу Роланду Фишналлеру.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Италии 16 декабря.