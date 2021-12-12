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Зимние олимпийские виды спорта

Крянин: лыжник Устюгов получает удовольствие от проделанной работы на этапах Кубка мира

В воскресенье россиянин занял третье место в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Швейцарии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов, занявший третье место в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, начинает получать удовольствие от своих выступлений. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

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"Сергей традиционно выступает в Давосе неплохо, это отправная точка в сезон и только начало, - сказал Крянин. - Думаю, это не пик формы, но состояние неплохое, он начинает чувствовать уверенность и получать удовольствие от проделанной работы. Надеюсь, так и дальше будет продолжаться, все впереди".

Этап Кубка мира в Давосе завершится 12 декабря женской гонкой на 10 км.

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Зимние олимпийские виды спорта
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