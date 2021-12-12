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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Тренер молодежной сборной России по хоккею Браташ пропустит чемпионат мира

Турнир пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января
Тренер молодежной сборной России Олег Браташ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Тренер молодежной сборной России Олег Браташ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер молодежной сборной России Олег Браташ пропустит предстоящий чемпионат мира по хоккею в Канаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Браташ возглавил молодежную сборную России в октябре. В конце ноября его сменил на этом посту Сергей Зубов. Браташ остался в тренерском штабе команды.

"Олег Браташ пропустит чемпионат мира по состоянию здоровья", - сообщили в преcc-службе.

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

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