Тренер молодежной сборной России по хоккею Браташ пропустит чемпионат мира

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер молодежной сборной России Олег Браташ пропустит предстоящий чемпионат мира по хоккею в Канаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Браташ возглавил молодежную сборную России в октябре. В конце ноября его сменил на этом посту Сергей Зубов. Браташ остался в тренерском штабе команды.

"Олег Браташ пропустит чемпионат мира по состоянию здоровья", - сообщили в преcc-службе.

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.