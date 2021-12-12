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Футбол в Италии

Футболист "Аталанты" Миранчук забил гол в матче чемпионата Италии против "Вероны"

Россиянин сравнял счет в матче на 37-й минуте
Алексей Миранчук ("Аталанта") EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Алексей Миранчук ("Аталанта")
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 12 декабря. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил мяч в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу против "Вероны". Встреча проходит в Вероне.

На 37-й минуте Миранчук сравнял счет (1:1). Российский полузащитник вышел в стартовом составе "Аталанты". Последний раз он начинал играть с первых минут в матче четвертого тура национального первенства против "Салернитаны"(1:0), который прошел 18 сентября.

В текущем чемпионате Италии Миранчук забил первый гол, он проводит восьмой матч.

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