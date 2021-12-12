Футболист "Динамо" Макаров не считает "Зенит" единственным соперником за победу в РПЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" - не единственный соперник московского "Динамо" за победу в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Динамо" Денис Макаров.

"Динамо" и "Зенит" в матче 18-го тура РПЛ в Москве сыграли вничью со счетом 1:1.

"Хороший настрой, осталось 12 туров, каждая игра - финал, - сказал Макаров. - В принципе, после сборов будем готовиться к каждому матчу. Конечно, хочется занять первое место, но еще много туров впереди. Соперник за чемпионство - не только "Зенит", все команды являются конкурентами".

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. Московский клуб отстает от лидирующего "Зенита" на два очка.