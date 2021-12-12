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КХЛ

СКА проиграл московскому "Динамо" и прервал серию из пяти побед в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 после серии буллитов
Валентин Зыков (СКА) и Иван Бочаров ("Динамо") Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Валентин Зыков (СКА) и Иван Бочаров ("Динамо")
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Петербургский СКА уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась после серии буллитов.

Заброшенной шайбой в составе петербургской команды отметился Эмиль Галимов (25-я минута). У "Динамо" отличился Дмитрий Рашевский (47). Победный буллит реализовал Оскар Линдберг.

Команды провели третью встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, прошлые два матча остались за подопечными Валерия Брагина (5:3, 3:2). СКА прервал свою победную серию из пяти встреч, команда не проигрывала с 29 ноября - тогда петербуржцы уступили череповецкой "Северстали" (1:3).

Хоккеисты СКА располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 39 матчах. "Динамо" возглавило таблицу с 54 очками в 39 встречах, команда обошла петербуржцев и "Йокерит" по дополнительным показателям.

В следующем матче СКА примет московский "Спартак" 20 декабря. "Динамо" днем позднее дома сыграет с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М3922221111130-9254
2СКА391923429119-8254
3Йокерит4018422410121-9854
4ЦСКА391573121196-8553
5Северсталь391535231196-8651
6Локомотив401731341298-8649
7Спартак4016502116100-9945
8Динамо Мн3914404314113-12243
9Торпедо381710321598-9041
10Сочи391231311991-10834
11Витязь39812551896-12032
12Динамо Р37911531873-11230
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург392424018138-9461
2Трактор4117561210120-9959
3Ак Барс381634051091-8551
4Салават Юлаев3820212112104-7449
5Авангард3920111115111-8946
6Сибирь401713131588-8446
7Автомобилист3914213217116-10639
8Барыс3911332218102-11938
9Нефтехимик391222231893-11537
10Амур401024231979-9937
11Куньлунь39711142587-15423
12Адмирал39603322565-12523

 

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