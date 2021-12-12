СКА проиграл московскому "Динамо" и прервал серию из пяти побед в КХЛ

ТАСС, 12 декабря. Петербургский СКА уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась после серии буллитов.

Заброшенной шайбой в составе петербургской команды отметился Эмиль Галимов (25-я минута). У "Динамо" отличился Дмитрий Рашевский (47). Победный буллит реализовал Оскар Линдберг.

Команды провели третью встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, прошлые два матча остались за подопечными Валерия Брагина (5:3, 3:2). СКА прервал свою победную серию из пяти встреч, команда не проигрывала с 29 ноября - тогда петербуржцы уступили череповецкой "Северстали" (1:3).

Хоккеисты СКА располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 39 матчах. "Динамо" возглавило таблицу с 54 очками в 39 встречах, команда обошла петербуржцев и "Йокерит" по дополнительным показателям.

В следующем матче СКА примет московский "Спартак" 20 декабря. "Динамо" днем позднее дома сыграет с "Сочи".