СКА проиграл московскому "Динамо" и прервал серию из пяти побед в КХЛ

ТАСС, 12 декабря. Петербургский СКА уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась после серии буллитов.
Заброшенной шайбой в составе петербургской команды отметился Эмиль Галимов (25-я минута). У "Динамо" отличился Дмитрий Рашевский (47). Победный буллит реализовал Оскар Линдберг.
Команды провели третью встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, прошлые два матча остались за подопечными Валерия Брагина (5:3, 3:2). СКА прервал свою победную серию из пяти встреч, команда не проигрывала с 29 ноября - тогда петербуржцы уступили череповецкой "Северстали" (1:3).
Хоккеисты СКА располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 39 матчах. "Динамо" возглавило таблицу с 54 очками в 39 встречах, команда обошла петербуржцев и "Йокерит" по дополнительным показателям.
В следующем матче СКА примет московский "Спартак" 20 декабря. "Динамо" днем позднее дома сыграет с "Сочи".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|39
|22
|2
|2
|1
|1
|11
|130-92
|54
|2
|СКА
|39
|19
|2
|3
|4
|2
|9
|119-82
|54
|3
|Йокерит
|40
|18
|4
|2
|2
|4
|10
|121-98
|54
|4
|ЦСКА
|39
|15
|7
|3
|1
|2
|11
|96-85
|53
|5
|Северсталь
|39
|15
|3
|5
|2
|3
|11
|96-86
|51
|6
|Локомотив
|40
|17
|3
|1
|3
|4
|12
|98-86
|49
|7
|Спартак
|40
|16
|5
|0
|2
|1
|16
|100-99
|45
|8
|Динамо Мн
|39
|14
|4
|0
|4
|3
|14
|113-122
|43
|9
|Торпедо
|38
|17
|1
|0
|3
|2
|15
|98-90
|41
|10
|Сочи
|39
|12
|3
|1
|3
|1
|19
|91-108
|34
|11
|Витязь
|39
|8
|1
|2
|5
|5
|18
|96-120
|32
|12
|Динамо Р
|37
|9
|1
|1
|5
|3
|18
|73-112
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|39
|24
|2
|4
|0
|1
|8
|138-94
|61
|2
|Трактор
|41
|17
|5
|6
|1
|2
|10
|120-99
|59
|3
|Ак Барс
|38
|16
|3
|4
|0
|5
|10
|91-85
|51
|4
|Салават Юлаев
|38
|20
|2
|1
|2
|1
|12
|104-74
|49
|5
|Авангард
|39
|20
|1
|1
|1
|1
|15
|111-89
|46
|6
|Сибирь
|40
|17
|1
|3
|1
|3
|15
|88-84
|46
|7
|Автомобилист
|39
|14
|2
|1
|3
|2
|17
|116-106
|39
|8
|Барыс
|39
|11
|3
|3
|2
|2
|18
|102-119
|38
|9
|Нефтехимик
|39
|12
|2
|2
|2
|3
|18
|93-115
|37
|10
|Амур
|40
|10
|2
|4
|2
|3
|19
|79-99
|37
|11
|Куньлунь
|39
|7
|1
|1
|1
|4
|25
|87-154
|23
|12
|Адмирал
|39
|6
|0
|3
|3
|2
|25
|65-125
|23