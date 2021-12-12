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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Юнайтед" отменил тренировку из-за вспышки коронавируса в команде

Подопечные Ральфа Рангника в воскресенье провели индивидуальные, бесконтактные тренировки
© EPA-EFE/Phil Noble

ТАСС, 12 декабря. Тренерский штаб английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" принял решение отменить тренировку из-за положительных результатов тестов на коронавирус у некоторых игроков и сотрудников персонала. Об этом сообщает портал The Athletic.

Имена тех, у которых была выявлена болезнь, не сообщаются. Перед началом запланированной тренировки они были отправлены домой на самоизоляцию. По информации источника, подопечные и. о. главного тренера команды Ральфа Рангника в воскресенье провели индивидуальные, бесконтактные тренировки.

В субботу "Манчестер Юнайтед" победил на выезде "Норвич" со счетом 1:0 в матче 16-го тура чемпионата Англии. Следующая встречу команда из Манчестера проведет с "Брентфордом" 14 декабря в гостях.

Подопечные Рангника располагаются на пятой позиции в турнирной таблице первенства страны, набрав 27 очков.

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