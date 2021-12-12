Воронин считает, что Грулев больше других футболистов "Динамо" прибавил в этом сезоне

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Нападающий Вячеслав Грулев больше всех из футболистов московского "Динамо" спрогрессировал в этом сезоне. Такое мнение журналистам высказал тренер бело-голубых Андрей Воронин.

"Мне кажется, что мы прибавили, - сказал Воронин. - Если брать последние полгода, с начала сезона, как мы пришли, Сандро Шварц (главный тренер "Динамо" - прим. ТАСС) бил в одну точку все время - он знает, чего хочет. Мы работаем над этим каждый день, мне кажется, что все видят результат. Видно, как команда играет, видно тренерскую работу. Поэтому я считаю, что мы прибавили".

"Кто из футболистов спрогрессировал максимально? Грулев, особенно в последние три месяца. Я очень рад за него, он сильно прибавил. Грулев начинал сезон со скамейки, сейчас он является одним из лидеров команды, каждую игру это доказывает, по тренировкам это видно. Если брать команду в целом, то каждый футболист в каких-то моментах прибавил", - добавил Воронин.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.

Грулеву 22 года, он является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне нападающий провел за команду 17 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.