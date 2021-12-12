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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Уфу" и прервал серию без побед в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды
Футболисты "Локомотива" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты "Локомотива"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" победил "Уфу" со счетом 2:0 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Константин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (74).

Встреча команд в первом круге завершилась вничью со счетом 1:1.

"Локомотив" прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, последний раз команда Маркуса Гисдоля выигрывала 30 октября в матче 13-го тура против "Нижнего Новгорода" (2:1). Железнодорожники располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

"Уфа" не может победить в чемпионате России на протяжении пяти матчей кряду, последний раз подопечные Алексея Стукалова побеждали 31 октября в матче с "Ахматом" (1:0). Уфимцы занимают 15-е место в таблице, набрав 16 очков.

В следующем матче "Локомотив" сыграет с "Краснодаром" на выезде, "Уфа" в гостях встретится с "Ахматом". Матчи пройдут в конце февраля 2022 года.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18115244-2038
2Динамо18113433-2036
3ЦСКА1893621-1630
4Краснодар1885529-1829
5Локомотив1877424-1928
6Сочи1791727-2128
7Ахмат1890924-2427
8Крылья Советов1883722-1827
9Спартак1765620-2323
10Рубин1864823-2722
11Урал1847712-1819
12Арсенал1854921-3519
13Нижний Новгород1854918-3019
14Ростов1846830-3518
15Уфа1837817-2616
16Химки1828816-3114

 

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