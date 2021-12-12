"Локомотив" обыграл "Уфу" и прервал серию без побед в РПЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" победил "Уфу" со счетом 2:0 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".
Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Константин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (74).
Встреча команд в первом круге завершилась вничью со счетом 1:1.
"Локомотив" прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, последний раз команда Маркуса Гисдоля выигрывала 30 октября в матче 13-го тура против "Нижнего Новгорода" (2:1). Железнодорожники располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
"Уфа" не может победить в чемпионате России на протяжении пяти матчей кряду, последний раз подопечные Алексея Стукалова побеждали 31 октября в матче с "Ахматом" (1:0). Уфимцы занимают 15-е место в таблице, набрав 16 очков.
В следующем матче "Локомотив" сыграет с "Краснодаром" на выезде, "Уфа" в гостях встретится с "Ахматом". Матчи пройдут в конце февраля 2022 года.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|3
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|4
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|5
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|6
|Сочи
|17
|9
|1
|7
|27-21
|28
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|13
|Нижний Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14