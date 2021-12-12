"Локомотив" обыграл "Уфу" и прервал серию без побед в РПЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" победил "Уфу" со счетом 2:0 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Константин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (74).

Встреча команд в первом круге завершилась вничью со счетом 1:1.

"Локомотив" прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, последний раз команда Маркуса Гисдоля выигрывала 30 октября в матче 13-го тура против "Нижнего Новгорода" (2:1). Железнодорожники располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

"Уфа" не может победить в чемпионате России на протяжении пяти матчей кряду, последний раз подопечные Алексея Стукалова побеждали 31 октября в матче с "Ахматом" (1:0). Уфимцы занимают 15-е место в таблице, набрав 16 очков.

В следующем матче "Локомотив" сыграет с "Краснодаром" на выезде, "Уфа" в гостях встретится с "Ахматом". Матчи пройдут в конце февраля 2022 года.