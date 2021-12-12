Хайкин во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии по футболу в составе "Будё-Глимта"

ТАСС, 12 декабря. Футбольный клуб "Будё-Глимт" победил "Мьёндален" со счетом 3:0 в матче заключительного, 30-го тура чемпионата Норвегии. Встреча прошла на стадионе "Консто" в Мьёндалене.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эрик Ботхейм (2-я минута), Амаль Пеллегрино (4), Фредрик Бьёркан (79). Ворота "Будё-Глимта" защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Успех в этом матче принес "Будё-Глимту" вторую подряд победу в чемпионате страны, команда набрала 63 очка, ближайший преследователь по турнирной таблице "Мольде" отстал на три балла. Таким образом, "Будё-Глимт" выступит в первом раунде квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В сезоне-2021/22 "Будё-Глимту" предстоит еще сыграть в плей-офф Лиги конференций и Кубка Норвегии.

Хайкину 26 лет, в составе "Будё-Глимта" голкипер выступает с марта 2019 года. За все время провел за команду 70 матчей, из которых 28 - "на ноль". Ранее вратарь выступал за израильские клубы "Бней-Йегуда" и "Хапоэль" (Кфар-Сава). Хайкин был вызван в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира с командами Кипра (6:0) и Хорватии (0:1), но на поле не появился.