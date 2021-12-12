Тренер "Уфы" Стукалов назвал равным проигранный матч РПЛ с "Локомотивом"

ТАСС, 12 декабря. Встреча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Уфой" была равной. Об этом журналистам заявил главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов.

В воскресенье "Уфа" на выезде проиграла "Локомотиву" со счетом 0:2.

"Абсолютно равная игра, - сказал Стукалов. - Разницы между "Уфой" и "Локомотивом" не увидел, но во втором тайме мы почему-то начали играть по разным правилам. У нас тяжелый календарь - вначале были все лидеры, сейчас есть понимание, в каких матчах брать очки. Очевидно, что нам потребуется усиление, но пока нет понимания - получим ли мы его".

"Уфа" располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем матче "Уфа" в гостях встретится с "Ахматом". Матч пройдет в конце февраля 2022 года.