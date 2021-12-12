Футболист "Локомотива" Миранчук надеется, что на сборах будет тренироваться в общей группе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук надеется, что сможет тренироваться в общей группе на зимних сборах. Об этом Миранчук рассказал журналистам.

Футболист получил травму в январе 2021 года, повреждение выявили летом. В сентябре ему был поставлен диагноз "частичный разрыв и воспаление сухожилия". 27 ноября "Локомотив" сообщил, что футболист завершил курс реабилитации в Германии и вернулся в Москву.

"Мое здоровье? Надеюсь, к сборам буду в общей группе", - сказал Миранчук.

В воскресенье "Аталанта", за которую выступает брат Антона Миранчука - Алексей, обыграла "Верону" со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Италии. Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и забил гол.

"Сегодня смотрел матч "Аталанты", видел гол Леши, он красавец, - сказал Миранчук. - Конечно, когда футболист не играет, ему психологически тяжело выходить в стартовом составе. Я считаю, что он отлично справился, провел хорошую игру. Очень переживаю за него и верю. Сегодня была точка отправления".

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.