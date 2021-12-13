"Интер" разгромил "Кальяри" и вышел на первое место в таблице чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 13 декабря. Футбольный клуб "Интер" разгромил "Кальяри" со счетом 4:0 в домашнем мачте 17-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лаутаро Мартинес (29-я, 68-я минуты), Алексис Санчес (50), Хакан Чалханоглу (66). На 44-й минуте Мартинес не реализовал пенальти.

"Интер" одержал пятую победу подряд в чемпионате. Успех в матче позволил команде обойти "Милан" в борьбе за первую строчку в турнирной таблице первенства страны. На счету "Интера" 40 очков в 17 матчах, "Милан" набрал 39 очков в 17 играх и занимает второе место. "Кальяри" располагается на 19-й строчке с 10 очками в 17 матчах.

В следующем матче "Интер" сыграет на выезде с "Салернитаной" 17 декабря, "Кальяри" на день позднее примет "Удинезе".