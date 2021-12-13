ПСЖ победил "Монако" в чемпионате Франции, Головин провел на поле весь матч

ТАСС, 13 декабря. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл "Монако" со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Забитыми мячами в составе ПСЖ отметился Килиан Мбаппе (12-я, 45-я минуты, первый гол - с пенальти). Мбаппе забил свой 100-й гол за ПСЖ в чемпионате Франции. У парижан в заявке на матч по причине травм отсутствовали защитники Серхио Рамос, Преснель Кимпембе и нападающий Неймар.

Футболисты ПСЖ вышли на поле в специальных футболках, на которых фамилии и номера игроков были нанесены золотым цветом в честь нападающего команды аргентинца Лионеля Месси, который 30 ноября получил свой седьмой "Золотой мяч" - награду лучшему игроку мира по версии журнала France Football.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

ПСЖ продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (три ничьи и шесть побед), последний раз парижане проигрывали "Ренну" (0:2) 3 октября. Подопечные Маурисио Почеттино являются лидерами турнирной таблицы чемпионата страны с 45 очками в 18 играх. "Монако" прервал беспроигрышную серию из пяти матчей (три ничьи и две победы), команда занимает восьмое место в таблице, набрав 26 очков в 18 встречах.

В следующем матче ПСЖ на выезде сыграет с "Лорьяном" 22 декабря, "Монако" в этот же день примет "Ренн".