"Реал" обыграл "Атлетико" и упрочил лидерство в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 13 декабря. Футбольный клуб "Реал" обыграл "Атлетико" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Забитыми мячами в составе "Реала" отметились Карим Бензема (16-я минута) и Марко Асенсио (57).

"Реал" и "Атлетико" сыграли друг против друга в рамках первенства страны в 169-й раз, футболисты "Реала" одержали 90-ю победу, на счету "Атлетико" 39 побед, остальные 40 встреч завершились вничью. Последний раз подопечные Диего Симеоне добивались успеха в матче с "Реалом" 27 февраля 2016 года (1:0).

"Реал" одержал седьмую победу кряду в нынешнем розыгрыше чемпионата страны и лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка в 17 матчах. "Атлетико" терпит второе поражение подряд в чемпионате страны и располагается на четвертом месте в таблице с 29 очками в 16 играх.

В следующем матче подопечные Карло Анчелотти примут "Кадис" 19 декабря, "Атлетико" на день раньше встретится на выезде с "Севильей".