Георгиев сделал 23 сейва и стал второй звездой матча НХЛ между "Рейнджерс" и "Нэшвиллом"

ТАСС, 13 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Нэшвиллу" со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу на 22-й минуте забросил Филлип Томазино. Российские нападающие Артемий Панарин ("Рейнджерс") и Яков Тренин ("Нэшвилл") не сумели отличиться. Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 23 из 24 бросков по воротам и был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" с 39 очками в 27 играх занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Нэшвилл" в 28 играх набрал 35 очков и идет вторым в Центральном дивизионе. В следующем матче "Рейнджерс" на выезде сыграет с "Колорадо" в ночь на 15 декабря, "Нэшвилл" в этот же день примет "Калгари".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" в овертайме уступил "Анахайму" (2:3). Российские нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашев очков не набрали.