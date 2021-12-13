Более 4,5 тыс. зрителей посетили этап Кубка мира по сноуборду на курорте "Банное"

ТАСС, 13 декабря. Этап Кубка мира по сноуборду, который состоялся в выходные на курорте "Банное" в Челябинской области, собрал свыше 4,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"За два соревновательных дня этап Кубка мира по сноуборду посетили свыше 4,5 тыс. человек. Посетить соревнования могли зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19 и паспортом", - сказал собеседник агентства, уточнив, что несовершеннолетним QR-код не требовался.

Также в проведении этапа были задействованы 110 волонтеров.

Соревнования проходили 11-12 декабря. Российские сноубордисты выиграли три медали. София Надыршина завоевала золото в параллельном гигантском слаломе, Андрей Соболев стал обладателем бронзовой медали в аналогичной дисциплине, Анастасия Курочкина заняла третье место в параллельном слаломе.