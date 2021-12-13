Вице-чемпионка мира по гандболу сербка Цвийич перешла в ЦСКА

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Московский женский клуб ЦСКА подписал контракт с сербской гандболисткой Драганой Цвийич. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Цвийич выступает на позиции линейной. До этого она играла за словенский "Крим".

"ЦСКА - это сильный европейский клуб и отличный вариант для продолжения карьеры, я сразу была готова принять этот новый вызов. Тем более что в ЦСКА выступают много отличных игроков. Я знаю практически всех гандболисток из состава ЦСКА, сделаю все, чтобы принести как можно больше пользы моей новой команде", - сказала спортсменка.

Цвийич 31 год, она является двукратной победительницей Лиги чемпионов (2012, 2015), а также серебряным призером чемпионата мира 2013 года в составе сборной Сербии.