Голкипер "Торпедо" Кочетков признан лучшим вратарем прошедшей недели в КХЛ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Голкипер нижегородского "Торпедо" Петр Кочетков признан лучшим вратарем 14-й игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Кочетков одержал с "Торпедо" три победы в трех матчах недели, по его воротам было нанесено 73 броска, из которых он отразил 94,52%. Последний раз вратарь "Торпедо" признавался лучшим в регулярном чемпионате на 3-й неделе сезона-2017/2018 - Станислав Галимов.

Лучшим защитником впервые в карьере был признан Егор Воронков из подольского "Витязя", набравший 4 (0 шайб + 4 передачи) очка. Россиянин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+5".

Швед Якоб Лилья, представляющий "Барыс" из Нур-Султана, впервые в карьере признан лучшим нападающим. Игрок набрал 5 (5+0) очков и не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+4". Лилья сделал два дубля и забросил две победные шайбы.

Лучшим новичком недели в третий раз в карьере признан вратарь Владимир Галкин из екатеринбургского "Автомобилиста". Голкипер одержал с командой одну победу в двух матчах, по воротам Галкина было нанесено 56 бросков, из которых он отразил 98,21%.