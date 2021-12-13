Кремлев заявил, что бокс ждет великое будущее

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что этот вид спорта ждет великое будущее. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье состоялся конгресс IBA, на котором единогласно были приняты изменения в устав организации, направленные на реформу управления.

"Мы уже начали работать, у нас обновились комиссии, можно сказать, что чемпионат мира в Белграде положил этому старт, - сказал Кремлев. - Мы должны донести до всех, что у нас должно поменяться мышление, забыть старое, должна быть честность и прозрачность. Мы всем спортсменам гарантируем честные результаты, вчера все национальные федерации проголосовали единогласно, это говорит о том, что мы все выступаем за честность. Это старт, нас ждет только великое будущее, хороший фундамент заложен".

В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство IBA (тогда - AIBA) из-за невыполнения организацией требований. Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но в Токио его проводила специальная комиссия МОК.