Кремлев оценил шансы бокса остаться в олимпийской программе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Причин исключения бокса из программы летних Олимпийских игр на данный момент нет. Об этом журналистам заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что вопрос о включении бокса в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе будет решен в 2023 году.

"Сейчас мы думаем над проведением в Турции женского чемпионата мира, там будут использованы наши новые технологии. В 2024 году бокс будет представлен на Олимпиаде, спасибо за это МОК. У нас выработана дорожная карта, если мы ее реализуем, то не будет причин [исключать] бокс. Но я не могу говорить за МОК, могу говорить только за нас, у нас все будет чисто и прозрачно", - сказал Кремлев.

МОК лишил признания IBA (тогда - AIBA) в 2019 году в том числе в связи с долгами. В конце мая Международная ассоциация бокса объявила, что погасила задолженность перед азербайджанской компанией Benkons LLC ("Бенконс эл-эл-си"). В связи с санкциями организация не могла проводить боксерский турнир на летних Олимпийских играх в Токио.