{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Объявлен новый состав правления Континентальной хоккейной лиги

Новый состав правления избран на два года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на заочном заседании совета директоров избрала новый состав правления организации. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В него вошли 18 человек. Председателем правления является президент лиги Алексей Морозов. Представителями по взаимодействию с клубами КХЛ остались Роман Ротенберг, Сергей Белых, Сергей Ласьков, Елена Береснева, Мансур Усманов, Борис Иванищев, Кирилл Фастовский. Зигмарса Приеде заменил Владислав Яшникс.

В состав правления также вошли помощник председателя совета директоров КХЛ Василий Курсин, директор департамента судейства КХЛ Алексей Горский, вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов, директор юридического департамента лиги Алексей Степанов, вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ Алексей Краснов и финансовый директор КХЛ Иван Шептухин.

Новый состав правления избран на два года.

Теги
КХЛ
Кубок Первого канала
Хоккеисты "Йокерита", вызванные на Кубок Первого канала, пропустят турнир из-за ковида
В хельсинкском клубе было выявлено четыре случая заражения коронавирусом, в связи с этим вся команда ушла на карантин
Читать полностью