Объявлен новый состав правления Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на заочном заседании совета директоров избрала новый состав правления организации. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В него вошли 18 человек. Председателем правления является президент лиги Алексей Морозов. Представителями по взаимодействию с клубами КХЛ остались Роман Ротенберг, Сергей Белых, Сергей Ласьков, Елена Береснева, Мансур Усманов, Борис Иванищев, Кирилл Фастовский. Зигмарса Приеде заменил Владислав Яшникс.

В состав правления также вошли помощник председателя совета директоров КХЛ Василий Курсин, директор департамента судейства КХЛ Алексей Горский, вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов, директор юридического департамента лиги Алексей Степанов, вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ Алексей Краснов и финансовый директор КХЛ Иван Шептухин.

Новый состав правления избран на два года.