{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Хоккеисты "Йокерита", вызванные на Кубок Первого канала, пропустят турнир из-за ковида

В хельсинкском клубе было выявлено четыре случая заражения коронавирусом, в связи с этим вся команда ушла на карантин

ТАСС, 13 декабря. Тесты на коронавирус четырех игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" из Хельсинки дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба финской команды.

Имена заразившихся не называются, вся команда ушла на добровольный карантин. В связи с этим игроки "Йокерита", вызванные в национальные сборные для участия в Кубке Первого канала, пропустят турнир, который пройдет с 15 по 19 декабря.

Отмечается, что все хоккеисты "Йокерита" были вакцинированы. Следующее тестирование команды назначено на четверг.

"Йокерит" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 54 очками в 40 матчах.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
ММА
Хабиб Нурмагомедов открыл офис в Майами
В следующем году в этом городе планируется проведение 8-10 турниров
Читать полностью