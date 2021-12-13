Хоккеисты "Йокерита", вызванные на Кубок Первого канала, пропустят турнир из-за ковида

ТАСС, 13 декабря. Тесты на коронавирус четырех игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" из Хельсинки дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба финской команды.

Имена заразившихся не называются, вся команда ушла на добровольный карантин. В связи с этим игроки "Йокерита", вызванные в национальные сборные для участия в Кубке Первого канала, пропустят турнир, который пройдет с 15 по 19 декабря.

Отмечается, что все хоккеисты "Йокерита" были вакцинированы. Следующее тестирование команды назначено на четверг.

"Йокерит" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 54 очками в 40 матчах.