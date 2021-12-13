"Красная Армия" прервала рекордную серию побед в МХЛ

ТАСС, 13 декабря. Московский клуб "Красная Армия" в овертайме со счетом 2:3 проиграл "Амурским тиграм" из Хабаровска в матче регулярного чемпионата Париматч - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла на "Платинум-Арене" в Хабаровске в присутствии 363 зрителей.

"Красная Армия" прервала рекордную серию из 23 побед в МХЛ. Предыдущее достижение было установлено санкт-петербургским СКА-1946 в сезоне-2019/20, тогда команда выиграла 22 игры подряд.

После 42 игр "Красная Армия" занимает первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 73 очка. "Амурские тигры" идут на 11-м месте, после 38 матчей у команды 33 очка.