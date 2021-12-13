Главный тренер "Сочи" Назаров дисквалифицирован на один матч КХЛ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Андрей Назаров дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Во время прошедшего в воскресенье матча с "Северсталью" (5:4) Назаров был наказан по пункту 2.2 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ (использование имени судьи в сочетании с любыми громогласными высказываниями или использование непристойных, нецензурных или оскорбительных выражений в адрес судей или кого-либо). В соответствии с регламентом, на тренера наложены одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

В следующем матче "Сочи" в гостях сыграет с московским "Динамо" 21 декабря. Подопечные Назарова занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 39 матчей.