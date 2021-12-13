Генменеджер "Куньлуня" заявил, что состав команды до конца сезона останется без изменений

ТАСС, 13 декабря. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" намерен завершить текущий регулярный чемпионат без изменений в составе. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил генеральный менеджер команды Николай Феоктистов.

"Мы рады сообщить, что "Куньлунь Ред Стар" намерен завершить чемпионат Континентальной хоккейной лиги без изменений в составе, это стало возможным в результате успешных переговоров между нашим клубом, руководством спорта КНР и организационным комитетом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, - сказал Феоктистов. - Первоначальный план подразумевал, что наши игроки и тренеры будут въезжать в КНР по протоколу, предусмотренному для граждан этой страны, возвращающихся из-за границы, то есть отбывать 21-дневный карантин. В этом случае нам бы пришлось до 27 декабря, дня окончания периода дозаявок в КХЛ, отзаявить всех игроков сборной Китая и заявить вместо них новых хоккеистов".

"Готовясь к реализации этого плана, мы параллельно работали над планом Б, который со спортивной точки зрения в большей мере способствовал бы осуществлению нашей ключевой задачи, а именно подготовке национальной сборной Китая к участию в ОИ-2022. Мы очень благодарны спортивным властям КНР и оргкомитету Олимпийских игр за понимание и приложенные ими усилия. Таким образом, мужская сборная КНР вылетает в Пекин 26 января 2022 года, к открытию Олимпийской деревни, которое состоится 27 января. Это позволит команде беспрепятственно выступать в чемпионате КХЛ и тем самым готовиться к предстоящему олимпийскому турниру, после объявления окончательного состава национальной сборной заявка клуба на матчи чемпионата КХЛ будет максимально к нему приближенной", - добавил генеральный менеджер команды.